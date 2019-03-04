В Башкирии следователь МВД обвинила своего руководителя в избиении

В Башкирии сотрудница отдела Белорецкого районного МВД написала заявление об избиении на своего руководителя, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Материалы направлены в региональное подразделение Следственного комитета России. После завершения служебной проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщили в полиции.

Как пишет местное издание ProUfuf.ru, вечером 27 февраля следователя избил 38-летний подполковник юстиции возле одного из частных домов Белорецка.

«На следующий день она была доставлена в местную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами мягких тканей головы, лица, плечевых суставов. Кроме того, у 23-летней девушки обнаружили ушиб позвоночника и возможную тупую травму живота», — пишет ProUfuf.ru со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, такие травмы могут быть характерны «при совершении над человеком насильственных действий сексуального характера».