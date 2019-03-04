Прокуратура Еврейской автономной области начала проверку сообщений об отказе полицейских и медработников перевозить тела умерших

В Еврейской автономной области прокуратура начала проверку информацию о нарушении прав местных жителей на предоставление ритуальных услуг. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Поводом для начала проверки стал репортаж, который опубликовала ГТРК «Бира». В нем говорилось о том, что в Ленинском районе области медицинские работники и полицейские отказывают людям в транспортировке тел умерших и обслуживании их в моргах. Поэтому родственникам умерших приходится использовать для перевозки тел личные автомобили.

«В соответствии с требованиями законодательства транспортировка тела умершего человека в морг должна осуществляться исключительно специализированным транспортом, оснащенным носилками, спецмешками, а также дезинфицирующими средствами. Вывоз тел умерших в морг как разновидность ритуальных услуг возможна только на основании договора на оказание таких услуг», — отмечают в прокуратуре.

Как сообщили ТАСС в ведомстве, «факты, о которых сообщалось в СМИ, подтвердились» в Ленинской центральной районной больнице. Кроме того, по данным прокуратуры, в Биробиджане тела умерших перевозят на машине скорой помощи, что также является нарушением.