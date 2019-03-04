В Керченском проливе потушили второй загоревшийся в середине января танкер

В Керченском проливе удалось прекратить пожар на втором загоревшимся в середине января танзанийском судне — танкере «Маэстро». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

«Последний очаг [пожара] погас в воскресенье в 18:50 мск. На месте дежурит корабль «Спасатель Демидов», — сказал представитель пресс-службы.

1 марта пожар прекратился на танкере «Канди». Сообщалось, что сотрудники компании владельца судна сумели перекрыть доступ газа и остановили горение.

21 января в Керченском проливе загорелись два судна под флагом Танзании, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт. Членами экипажей танкеров были граждане Индии и Турции. В результате пожара погибли 13 человек, десять пропали без вести.

Предположительно, на одном из судов произошел взрыв, а после огонь перекинулся на другое судно. Более тридцати моряков с обоих судов оказались за бортом (17 человек с «Кандия» и 14 с «Маэстро»).

Следственный комитет завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам после пожара на судах в Керченском проливе.