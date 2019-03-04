«Ведомости»: московская мэрия потратила полмиллиарда рублей на закупку данных о перемещении жителей

Мэрия Москвы с 2015 года потратила около 516 млн рублей на закупку у крупнейших сотовых операторов данных о перемещении жителей города, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные портала госзакупок.

Данные для столичного департамента информационных технологий закупает Аналитический центр при правительстве. Его представитель заверил, что речь идет только об обезличенной статистике: Москва и Московская область поделены на квадраты 500 на 500 метров, и в отчетах говорится лишь о том, сколько человек находились в каждом в определенное время суток.

На основе этих данных, как отмечают «Ведомости», мэрия знает, где живут и работают жители города, как добираются до работы, куда и когда ездят на дачу, а также в туристические поездки по региону. Это помогает им принимать решения о транспортной инфраструктуре: с их помощью дорабатывали проекты Московского железнодорожного узла и Московских центральных диаметров в 2017–2018 годах, уточнили в Институте Генплана Москвы.

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При этом госорганы могут отправлять операторам дополнительные запросы по отчетам, однако примеры конкретных запросов в техзадании на сайте госзакупок не приводятся. Партнер KPMG в России и СНГ Николай Легкодимов в разговоре с изданием заявил, что из-за этого за использованием госструктур геоаналитики необходим общественный контроль: местные администрации могут пользоваться ими в агитационных или рекламных целях.

В марте также стало известно, что судебные приставы получили доступ к столичной системе уличных видеокамер. По словам руководителя московского управления ведомства Сергея Замородских, записи позволят им отслеживать должников. Всего в городе 167 тысяч камер видеонаблюдения, до конца года мэрия планирует установить еще около 7 тысяч.