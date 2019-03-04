Захарова назвала «трагикомической» годовщину отравления Скрипалей

Представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала «трагикомической» годовщину отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом этом она заявила в интервью «Комсомольской правде».

«Я бы сказала, есть трагические вещи, а есть трагикомические. Вот это трагикомическая годовщина. Мы так и не знаем, что случилось со Скрипалями», — заявила она. По ее мнению, британская сторона не представила хронологии событий, а жертв отравления скрывали от СМИ: «Мы один или два раза на камеру видели Юлию Скрипаль <..> Самого Скрипаля никто не видел».

Накануне отчет под названием «Вопросы без ответов» также опубликовало российское посольство в Великобритании. В нем сотрудники дипмиссии указали на места в полицейских докладах, в которых, по их мнению, есть расхождения, привели дальнейшую хронологию развития отношений между странами, а также задали вопросы о лечении и состоянии Скрипалей.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своем заявлении к годовщине объявила о завершении операции по обеззараживанию города и поблагодарила участвовавших в ней военных. По ее мнению, город успешно справился с последствиями инцидента с применением боевого отравляющего вещества и готов вновь принимать туристов.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском Солсбери 4 марта прошлого года. Великобритания заявила, что россияне были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, а к инциденту причастны сотрудники Главного управления Генштаба (ГРУ) российского Министерства обороны Руслан Боширов и Александр Петров. Россия все обвинения отрицает.

Согласно серии расследований Bellingcat и The Insider, настоящее имя Петрова — Александр Мишкин, а Боширова — Анатолий Чепига, они оба являются сотрудниками ГРУ и в 2014 году получили звание Героя России за военные подвиги. Под этими же именами они были указаны в санкционном списке Минфина США.

Британские следователи сообщали, что в операции принимал участие еще один разведчик. По данным Bellingcat, под именем Сергея Федотова в марте в Солсбери приезжал офицер ГРУ Денис Сергеев, а в 2015 году он имел отношение к другому отравлению с применением вещества класса «Новичок».