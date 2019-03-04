The Telegraph: в Ливии находятся 300 наемников «ЧВК Вагнера»

В ливийском городе Бенгази находятся около 300 российских наемников из «ЧВК (частной военной компании — ред.) Вагнера» для помощи Ливийской национальной армии и ее командующему Халифе Хафтару. Об этом газете The Telegraph рассказал источник в британском правительстве.

По данным газеты, «ЧВК Вагнера» занимается обеспечением безопасности портов Тобрук и Дерна для российского флота. С января армия Хафтара берет под контроль нефтяные месторождения в стране, а «ЧВК Вагнера» поставляла ей для этого артиллерию, танки, дроны и боеприпасы.

В случае успеха операции российские военные вскоре смогут контролировать поток нефти в южную Европу, утверждает источник The Telegraph в правительстве. Еще один собеседник в совместной российско-ливийской нефтегазовой компании заявил, что наемники ЧВК «почти взаимозаменяемы» с сотрудниками российского ГРУ: «многие наемники «группы Вагнера» поехали [в Ливию], и, по слухам, туда так же отправились и военные».

О размещении российских военных в Ливии, нескольких десятков военнослужащих спецназа и сотрудников Главного управления Генштаба (ГРУ), в октябре сообщали источники британской The Sun и РБК. По их данным, они занимались подготовкой военных. В конце ноября наемник «ЧВК Вагнера» рассказывал Русской службе «Би-би-си», что ее руководство также планировало отправить бойцов в Ливию, но временно отказалось от этого.

В ноябре «Новая газета» также замечала Пригожина на переговорах министра обороны России Сергея Шойгу с ливийским маршалом Халифом Хафтаром. Источник СМИ в Минобороны утверждали, что бизнесмен не участвовал в самой встрече, а только «организовывал официальный обед».