Из Москвы в Венесуэлу, а затем в Африку летал еще один загадочный рейс Nordwind Airlines

В столицу Венесуэлы Каракас из Москвы летал самолет Boeing-777 авиакомпании Nordwind Airlines, следует из данных сайта Flightradar24.

Скриншот с сайта Flightradar24.

В ночь с 28 февраля на 1 марта самолет вылетел из московского аэропорта Шереметьево и приземлился в Каракасе. Простояв в столице Венесуэлы полдня, он вылетел в Уганду и приземлился в аэропорту Энтеббе 2 марта.

В этот же день из Уганды он направился в Занзибар, после чего 3 марта борт вылетел обратно в Венесуэлу. Утром 4 марта из Каракаса, по данным сайта, он снова вылетел Энтеббе.

28 января «Новая газета» уже обращала внимание на подозрительный полет Boeing 777, который летал в Каракас из московского аэропорта Внуково. 30 января из того же аэропорта в столицу Венесуэлы вылетел грузовой Boeing 757 авиакомпании «Ерофей», который 2 февраля вернулся в Москву. Последний, по данным источников «Новой», мог посредничать при продаже золотых запасов Венесуэлы. В Министерстве иностранных дел России эту информацию комментировать отказались.

В декабре 2018 года «Роснефть» заключила контракт на авиаперевозки с Nordwind Airlines. В компании отмечали, что пользуются услугами авиаперевозчиков для служебных командировок сотрудников. Как отмечали «Открытые медиа», у Nordwind Airlines в основном коммерческие заказчики.

В конце января в Венесуэле развернулся политический кризис после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Власти США признали его «переходным президентом», и позднее решили ввести санкции против нефтегазовой госкомпании PDVSA. Россия поддерживает режим Николаса Мадуро.

СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на фоне конфликта для усиления безопасности президента Мадуро в Венесуэлу на коммерческих рейсах через другие страны прилетели бойцы частной военной компании «группы Вагнера». Российские власти эту информацию отрицают.

3 марта из Москвы на пути в Каракас был замечен борт Ил-62 Министерства обороны России. Flightradar24 зафиксировал лишь некоторые участки перелета: экипаж мог отключать транспондер, чтобы не передавать все координаты полета. В декабре 2018 году этот самолет уже был замечен в Каракасе, в 2017 году — в Сирии.