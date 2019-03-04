Главреда белорусского TUT.BY оштрафовали по «делу БелТА»
Заводский районный суд Минска оштрафовал главреда белорусского портала TUT.BY Марину Золотову на 300 базовых величин (7650 белорусских или 235 тыс. российских рублей) по делу о незаконном доступе к платным материалам государственного информагентства БелТА. Об этом говорится на сайте издания.
Суд также взыскал с нее еще 6 тыс. белорусских рублей (184 тыс. рублей) за услуги адвоката. Во время прений прокуратура требовала оштрафовать ее почти на 12 тысяч долларов (1000 базовых величин), при этом статья, по которой ее обвиняли, о бездействии должностного лица (ч. 2 ст. 245 УК Беларуси), предполагала до 5 лет лишения свободы.
Золотову и еще нескольких журналистов TUT.BY задержали в августе. Всего по делу проходило 15 журналистов, которых обвиняли в несанкционированном доступе к платной подписке государственного информационного агентства БелТА (ст. 349 УК), однако дела в отношении других журналистов впоследствии прекратили и переквалифицировали на административные.