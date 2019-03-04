В Британии умер вокалист группы The Prodigy Кит Флинт

Кит Флинт на концерте в 2017 году. Фото: Zuma / ТАСС

В Великобритании в возрасте 49 лет умер вокалист группы The Prodigy Кит Флинт, сообщает «Би-би-си».

Полиция нашла его тело в 8 утра в его доме в Данмоу (графство Эссекс). О причинах смерти не сообщается, однако в правоохранительных органах не считают ее подозрительной: на его теле не было обнаружено следов насильственной смерти. Флинт недавно вернулся из тура по Австралии и готовился к новому американскому турне в мае.

Позже в официальном аккаунте группы в Instagram появилось сообщение о том, что музыкант покончил жизнь самоубийством.

Электронная группа The Prodigy появилась в 1990-х, сначала Флинт участвовал в ней как танцор, а в 1996 году записал первый сингл в качестве вокалиста и стал ее фронтменом. Песни, которые он исполнял, Firestater и Breathe, принесли группе первую популярность.