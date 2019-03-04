В «Роскосмосе» рекомендовали уволить сотрудника, который назвал жителей хрущевок «скотобазой». Обновлено

обновление 15:07 Комиссия по этике «Роскосмоса» рекомендовала уволить Станислава Жаркова из-за некорректных высказываний в интернете. Его поведение признали «не соответствующим высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли». Госкорпорация принесли извинения всем, кого оскорбили слова Жаркова.

Комиссия по этике госкорпорации «Роскосмос» даст оценку слов руководителя отдела нормативно-правового обеспечения «Роскосмоса» Станислава Жаркова, который назвал жителей хрущевок «скотобазой».

«Госкорпорация “Роскосмос” сформирует комиссию по этике и проведет анализ ситуации, после которой будет принято решение в отношении сотрудника, допустившего некорректные высказывания», — говорится в ответе на запрос РБК.

Ранее Жарков в переписке на фейсбуке написал, что жители хрущевок испортят новые дома, которые строятся по программе реновации: «Жаль только контингент из хрущевок засрет это все за пару лет».

Позднее на комментарий пользователя он ответил: «Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?».

В данный момент страница Жаркова на фейсбуке недоступна. Скриншоты высказываний чиновника опубликованы в телеграм-канале «Медиатехнолог».

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Программа реновации, начавшаяся в 2017 году, предусматривает снос более пяти тысяч жилых домов в Москве, в первую очередь пятиэтажек. В них живут около миллиона человек. Власти обещали, что москвичи получат новые квартиры с тем же количеством комнат, что у них были раньше.