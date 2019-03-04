Пятерых сотрудников ФБК вызвали на допрос по делу о расследовании «Он вам не Димон»

Пятерых сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального вызвали на допрос по уголовному делу экс-директора организации Романа Рубанова. Об этом сообщил в твиттере глава ФБК Иван Жданов.

Приходил пристав, с ОМОНом. Очередной раз вызывают 5 сотрудников ФБК на допрос.

Ничего страшного, говорит.

Да когда мы вас боялись, просто наше рабочее время тратите этим навозом pic.twitter.com/Xj5PdhX1fa — Ivan Zhdanov (@IoannZH) March 4, 2019

Дело возбудили из-за отказа удалить расследование «Он вам не Димон» о премьере Дмитрии Медведеве (ст. 315 УК). При этом Алексей Навальный настаивал, что ролик выкладывали на его личном YouTube-канале и ФБК не имеют к нему никакого отношения.

В конце февраля стало известно, что Рубанова поместили в базу розыска МВД. Сам Рубанов, с декабря находящийся за границей, предполагал, что это сделали, чтобы он не возвращался в страну.

В октябре 2017 года Рубанова уже задерживали. По его словам, в Федеральной службе судебных приставов за отказ удалить фрагменты фильма «Он вам не Димон», согласно решению суда, ему угрожали делом по ст. 315 УК. При этом сам Рубанов говорил «Дождю», что решение суда об удалении фрагментов фильма было выполнено.

Напомним, в расследовании утверждалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев участвует в коррупционных схемах, а также пользуется частными домами и яхтами, которые, предположительно, оформлены на структуры и лица, близкие к главе правительства. Позднее в марте и июне 2017 года в российских городах состоялись массовые антикоррупционные митинги из-за отсутствия реакции властей на него.