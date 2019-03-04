Порошенко уволил замсекретаря Совбеза. Его заподозрили в причастности к контрабанде российских деталей оборонным предприятиям Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил с поста первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского, который вместе с сыном Игорем фигурирует в расследовании о хищениях в оборонной сфере.

Гладковского также сняли с должности главы межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

«Мое заявление не является приговором, но моя задача — создать такие условия, чтобы люди поверили в честность и беспристрастность объективного расследования», — заявил Порошенко (цитата по «Громадскому»).

В расследовании «Bihus.info» утверждается, что в 2015 году Игорь Гладковский вместе с соратниками организовал поставку на Украину контрабандных российских деталей для военной техники.

Эти запчасти впоследствии продавались по завышенным ценам оборонным предприятиям Украины. По информации журналистов, руководство госконцерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

В расследовании Олега Гладковского называют «другом и партнером» Порошенко. После публикации кандидат в президенты Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процедуры его импичмента.

Президент Украины обратился к руководству антикоррупционного бюро (НАБУ) с просьбой расследовать факты, изложенные журналистами. С призывом к аналогичной проверке выступил и Олег Гладковский, сам он категорически отвергает обвинения в причастности к контрабанде.