Губернатор Колымы подписал с байкером Хирургом соглашение о патриотическом воспитании молодежи

Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал соглашение с байкерским клубом «Ночные волки» (АНО «Русские мотоциклисты») о патриотическом воспитании молодежи, сообщается на сайте областной администрации.

Соглашение предполагает дальнейшие контракты на организацию отдыха для магаданских подростков детей на базе «Ночных волков» в Крыму. Там для них организуют «спортивные площадки и уроки патриотизма», подростки также будут участвовать «в организации известнейшего байк-шоу страны».

«Если наши юноши и девушки будут хоть немного сопричастны к ним (проектам «Ночных волков» — ред.), то это сыграет важную роль в выборе их жизненного пути и становлении жизненной позиции», — заявил Носов на встрече с лидером клуба Александром «Хирургом» Залдостановым.

Тот в конце февраля специально приезжал в город для показа своего фильма «Русский Реактор» о ежегодном байк-шоу клуба, в котором попутно рассказывается о событиях российской истории прошлого века. На пресс-конференции после показа Залдостанов обещал снять один из эпизодов нового фильма на Колыме: «Россия начинается с Дальнего Востока, а мечтает о Царствии Небесном. И Магаданская область это такое же таинственное явление, <..> поэтому непременно должна быть впечатана в летопись судьбы Русской».

В январе губернатор Колымы Носов в интервью писателю Александру Проханову высказывался о советских репрессиях в регионе: по его мнению, в СССР, как и в дореволюционной России, никогда «не уничтожали за инакомыслие», а один из самых известных узников Колымы, ученый Сергей Королев, «не золото добывал», а «работал в своем направлении».