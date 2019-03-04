Путин подписал указ о приостановке выполнения Договора о ракетах средней и меньшей дальности

Президент Владимир Путин подписал указ о приостановлении участия России в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), он опубликован на сайте Кремля.

О приостановке выполнения договора Путин заявил 2 февраля на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. За день до этого власти США объявили о приостановке участия в Договоре со своей стороны.

Во время послания Федеральному собранию Путин также обещал принять «зеркальные и асимметричные действия» в случае, если США разместят на европейской территории ракеты с большей дальностью, чем предусмотрено Договором.

США обвиняют Россию в том, что та, по данным их разведки, провела успешные испытания ракет 9М729, дальность которых превышает необходимые 500 км. Россия обвинения отрицала. Глава российского МИДа Сергей Лавров в свою очередь заявлял, что США начали нарушать ДРСМД еще в 1999 году во время испытания боевых дронов, а в 2014 году в нарушение договора начали размещать в Европе пусковые установки, пригодные к запуску ракет средней дальности «Томагавк».

О намерении США выйти из ДРСМД в октябре прошлого года заявил президент США Дональд Трамп, объяснив это тем, что, Россия испытаниями крылатых ракет 9М729 нарушала договор «в течение многих лет». При этом опрошенные газетой Financial Times эксперты говорили, что скорый выход США из договора связан с военным усилением в Азии Китая, который не ограничен участием в ДРСМД.

Напомним, договор о РСМД был подписан США и СССР 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Согласно документу, обе страны обязались за три года уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000–5500 км) и меньшей (500-1000 км) дальности, а также не иметь таких ракет в будущем.