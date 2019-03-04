The Bell: владельцем счетов, на которые Мадуро якобы вывел деньги, оказался выпускник «Бизнес-молодости»

Россиянин и уроженец Кахастана Нурлан Байдильда, на чьих счетах якобы хранятся миллионы выведенных из Венесуэлы долларов, оказался выпускником скандального российского проекта «Бизнес-молодость», узнал The Bell.

По информации Байдильды, которую он приводит у себя в соцсетях, он получил юридическое образование, после чего работал прокурором и юристом, а также выигрывал тендеры для собственных компаний. Позднее, по его словам, он продал «за круглую сумму» службу вызова такси и вложил деньги в бизнес.

Байдильда упоминал, что работал на «престижной должности в нефтяной компании» и что «внедрял проекты развития в крупные компании», в том числе в «Газпромбанк». В самой компании о проектах Байдильды ничего не слышали, сообщили The Bell.

На сайте проекта «Бизнес-молодость», который проводит тренинги и курсы по предпринимательству (СМИ называли его сектой и фейком) Байдильда указан в качестве куратора. Однако в самой компании изданию не ответили, какие функции он выполняет.

По данным казахского реестра юрлиц, которые приводит The Bell, в 2012 году Байдильда учредил компании «Менеджмент технолоджи» и «Энерджи консалтинг сервис» для проведения тренингов, чья выручка не превышает 5,6 млн тенге (около 1 млн рублей). В России он владеет фирмой «Тендер Ферст» по заработке денег на тендерах для жителей Казахстана. Двухмесячный курс в школе стоит 160-550 тенге (30-100 тысяч рублей).

25 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на представителя оппозиции Карлоса Вечио сообщило, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вывел из страны миллионы долларов, которые теперь лежат на счетах фонда Nurlan Baildilda. О его владельце сообщалось лишь то, что он россиянин и выходец из Казахстана.

По информации The Bell, фонд не зарегистрирован в реестрах юрлиц России, Казахстана, Украины, Кипра, Великобритании и других европейских стран и не фигурирует в открытых базах данных. По предположению издания, счета, обнаруженные венесуэльской оппозицией, оформлены на имя Байдильды — в таком случае он выполняет функции номинального держателя.

По словам сотрудника «Тендер Ферст» Шангыса Эскандера, у Байдильды есть фонд, однако он отказался предоставить более детальную информацию, а позже перестал выходить на связь.

Сам Байдильда заявил, что «пока не готов разговаривать». На своей странице в фейсбуке он назвал сообщения СМИ «шумом», который подняли «недоброжелатели», которые препятствуют его вхождению в президентскую команду.

The Bell утверждает, что Байдильда мог познакомиться с представителями правительства Мадуро, когда они приезжали в Казахстан на международные мероприятия. Так, в сентябре 2017 года Мадуро встречался на саммите с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

В том же году в Астане проходила выставка «Экспо-2017», на которой у Венесуэлы был отдельный национальный павильон. По словам собеседника The Bell, Байдильда посещал различные стенды компаний на экспофорумах и искал потенциальных клиентов.