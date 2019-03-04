Сотрудники «Открытой России» рассказали о поддельных визитках, найденных после обысков в московском офисе

Член «Открытой России» Татьяна Усманова рассказала, что после обыска в московском офисе движения во время прямой линии с бизнесменом Михаилом Ходорковским были найдены поддельные визитки.

«Разбирая мусор, оставленный эшниками (сотрудники Центра по противодействию экстремизму — ред.), нашла визитки на свое имя, которые сразу показались странными. Визиток у меня не было, они появились из ниоткуда.

Два дня разбиралась, провели внутреннее расследование и выяснили: визитки точно не наши. Нам их подбросили»,

— написала Усманова в фейсбуке. По ее словам, поддельные визитки выдали мелочи: другой шрифт и некачественная печать.

«[В день обыска] полиция переписала всех участников [прямой линии], потом выгнала нас с адвокатом и закрылась в офисе. Они назвали это “осмотром места происшествия”.

Когда мы пришли в офис, то увидели разгром, как после обыска: вещи и мусорные ведра перевернуты, съеден сахар и выпит кофе. Скорее всего, полиция хочет положить это в основе дела о деятельности “нежелательной организации”»,

— рассказала «Новой газете» пресс-секретарь движения Наталья Грязневич, на чье имя также были оформлены поддельные визитки.

27 февраля в московском офисе «Открытой России» проходила прямая линия с Ходорковским. Примерно через 40 минут после ее начала в офис пришли полицейские, которые заявили, что намерены проверить паспорта присутствовавших на мероприятии. По их словам, полиции поступила информация «о противоправной деятельности».

Преследование активистов «Открытой России» началось после того, как в апреле 2017 года Генпрокуратура признала нежелательными две британские организации, которые были связаны с Ходорковским. В «Открытой России» отмечали, что не имеют к ним отношения, поскольку российское движение не зарегистрировано и действует только на территории России.