На жителя Красноярска составили протокол за сентябрьскую акцию против пенсионной реформы

В Красноярске полиция задержала местного жителя Александра Соложенко и составила на него протокол о повторном нарушении правил митингов (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) за акцию против пенсионной реформы 9 сентября. Об этом он рассказал проекту «ОВД-Инфо».

По его словам, после того как его остановили сотрудники ДПС, оказалось, что он значится в списке разыскиваемых. Когда его доставили в отдел полиции №1, выяснилось, что он был на видеозаписях с акции 9 сентября.

«На кадрах я иду вместе со своим товарищем в толпе людей, и видео, где я даю комментарий местным СМИ, что я против пенсионной реформы», — уточнил он «МБХ-Медиа». Поскольку статья предполагает арест, его оставили в отделении на ночь.

Акция против повышения пенсионного возраста прошла в российских городах 9 сентября прошлого года, на ней задержали более тысячи человек. Большинство задержанных, по данным проекта «ОВД-Инфо», пришлось на Петербург (более 600 человек), Краснодар и Москву (60 и 48 человек соответственно). На акции Красноярске задержали двух человек.