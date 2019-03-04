Беларусь сняла ограничение на число сотрудников американского посольства в Минске

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом объявил о снятии ограничений на число сотрудников американского посольства в Минске. Об этом говорится на сайте белорусского МИДа.

Ограничения действовали с 2008 года, когда после введения американских санкций против нефтихических госкомпаний Беларусь отозвала из Вашингтона посла Михаила Хвостова и настояла на том, чтобы из Минска уехала посол США Карен Стюарт. Санкции касались тюремного срока экс-кандидата в президенты Александра Козулина, которого амнистировали в конце 2008 года.

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В 2015 году из-за участия Беларуси в урегулировании конфликта на Донбассе санкции против страны стали ослабевать: ЕС снял санкции с президента Александра Лукашенко и ряда чиновников, а Минфин США разрешил американским фирмам проводить сделки с компаниями из санкционного списка.

В прошлом году страну также посещал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, который назвал в своем твиттере Беларусь «надежным бастионом, который защищает от российского неоимпериализма».