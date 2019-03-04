Декан факультета МГУ: информация о проведении в университете «Скрипальских чтений» не соответствует действительности
Декан факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова профессор Андрей Шутов заявил, что на факультете не собираются проводить научное мероприятие, посвященное ситуации вокруг отравления Скрипалей в Великобритании. Об этом сообщает Интерфакс.
«Информация о так называемых „Скрипальских чтениях“ — круглом столе, посвященном информационным войнам, — не соответствует действительности, это фейк», — сказал Шутов, добавив, что в плане на 2019 год научной дискуссии по данной теме нет.
Ранее профессор МГУ Андрей Манойло сообщил, что в МГУ пройдет круглый стол «Первые Скрипальские чтения», куда пригласили предполагаемых сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания считает причастными к отравлению.
По его словам, одной из задач конференции является обсуждение «опыта западных спецслужб в части организации информационно-психологической интервенции» в России. От Петрова и Боширова, как сообщил Манойло, хотели бы услышать «рассказ о технологии информационной войны».
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