BuzzFeed: охранников дикой природы заподозрили в пытках и убийстве уличенных в браконьерстве. Их работу финансирует WWF

Охранники дикой природы, финансируемые Всемирным фондом дикой природы (WWF), пытали, насиловали и убивали людей, подозреваемых в браконьерстве, в странах Африки и Азии, говорится в расследовании BuzzFeed. Выводы издания основаны на более 100 интервью и тысячах документов, включая конфиденциальные записки и электронные письма.

По информации BuzzFeed, сотрудники фонда организовывали антибраконьерские миссии, в ходе которых нарушителей порядка можно было убивать (такое предписание дал директор непальского национального парка Читван, утверждает издание). WWF выплачивала рейнджерам зарплату, обучала их и выдавала экипировку, включая ножи, дубинки и приборы ночного видения.

Расследование BuzzFeed начинается со случая, который произошел в 2006 году. Жителя Непала Шихарама Чодхари заподозрили в том, что он помог своему сыну закопать рог носорога на своем заднем дворе. Несмотря на то, что охранники WWF не нашли рог, они поместили Шихарама в тюрьму, где избивали и заливали рот и нос соленой водой. Через девять дней он умер.

Экспертиза нашла на теле непальца сломанные ребра и многочисленные синяки и ссадины. Трех сотрудников парка Читван впоследствии арестовали и обвинили в убийстве, однако спустя год дело прекратили. WWF в этом конфликте выступал за снятие обвинений и затем продолжил финансирование парка.

BuzzFeed утверждает, что предполагаемое убийство Шихарама было не единственным случаем. Так, в 2017 году сотрудники парка в Камеруне, финансируемом WWF, пытали 11-летнего мальчика на глаза у его родителей. Семья подала в фонд жалобу, но так и не получила ответа.

По словам бывших сотрудников WWF, в 2009 году в Центральноафриканской республике фонд закупил продовольствие и топливо для солдат, которых направили на борьбу с браконьерством. Организацию также подозревали в покупке оружия. Один из экс-сотрудников WWF заявил BuzzFeed, что лично учил рейнджеров, как обращаться с автоматом Калашникова и вести оборонительный бой.

В самой благотворительной организации заявили, что не терпят жестокости со стороны своих партнеров: «Нарушения прав человека абсолютно недопустимы и никогда не могут быть оправданы во имя сохранения [дикой природы]». В фонде сообщили, что проведут собственное расследование.

Всемирный фонд дикой природы — международная независимая организация, насчитывающая около 5 млн сторонников по всему миру. Она работает более чем в 100 странах и занимается сохранением, исследованием и восстановлением окружающей среды.