РБК: в Москве 2 месяца не заключали контракты на похороны невостребованных тел

У московского бюро судебно-медицинской экспертизы с 1 января по 24 февраля не было госконтрактов на захоронение невостребованных тел. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные госзакупок.

По подсчетам издания, бюро судебно-медицинской экспертизы работало без контракта 55 дней, что стало самый большим сроком работы без контрактов за последние десять лет.

Причиной отсутвия контракта стало то, что в январе на участие в аукционах на выполнение этих работ не было подано ни одной заявки. Новый аукцион прошел только 5 февраля, по его итогам с 25 февраля был заключен контракт с ГБУ «Ритуал», которая и ранее работала со службой судмедэкспертизы.

В департаменте здравоохранения Москвы (в него входит Бюро судмедэкспертизы) и ГБУ «Ритуал» не ответили на вопрос РБК, проводились ли захоронения невостребованных тел с 1 января по 25 февраля, пока не был подписан контракт.

Как рассказал источник РБК, близкий к московской службе судмедэкспертизы, из-за отсутствия контракта на захоронение в первые месяцы 2019 года в восьми моргах бюро возникала нехватка ячеек для невостребованных тел. «Все тела помещаются в моргах, но вопрос в том, как именно это происходит», — сказал собеседник издания.

Отмечается, что стоимость одного захоронения по заключенному контракту составила 6,6 тысячи рублей — примерно в два раза меньше, чем за последние несколько лет. В 2018 году одно захоронения стоило в 12,8 тысячи рублей, в 2016–2017 годах — 10,7 тысяч рублей, пишет РБК.