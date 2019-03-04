Суд оштрафовал участника схода в поддержку арестованного аспиранта МГУ Азата Мифтахова

Никулинский районный суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей участника схода в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова Никиту Зайцева, признав его виновным в нарушении правил акции (ст. 20.2 ч. 5 КоАП). Об этом он написал у себя в телеграм-канале.

«Апелляционная жалоба будет подана в ближайшее время. Заявление о возбуждении уголовного дела о незаконном задержании позднее», — написал он.

Зайцева, администратора телеграм-канал «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова и активиста Константина Котова задержали 2 марта во время схода в поддержку Азата Мифтахова. На них составили протоколы о повторном нарушении правил митингов (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) и оставили в отделе на 48 часов. Рассмотрение дел Иванова и Котова перенесли, сейчас они находятся на свободе.

Напомним, Азата Мифтахова задержали 1 февраля по подозрению в изготовлении самодельного взрывного устройства, найденного ранее в Балашихе (ч. 1 ст. 223.1 УК). Мифтахов рассказывал адвокату о том, что в отделении его били, а также подносили к груди шуруповерт, требуя признательных показаний. Адвокат также говорила, что Мифтахов, опасаясь возможных пыток, вскрывал себе вены.

7 февраля его отпустили без избрания меры пресечения и в тот же день снова задержали уже по новому делу. 4 марта Головинский суд Москвы продлил арест Мифтахову до 7 апреля.

По версии следствия, он был в числе шестерых человек, которые 31 января прошлого года разбили окно в офисе «Единой России» на Онежской улице. Засекреченный свидетель по делу заявил, что запомнил лицо Мифтахова среди нападавших по «выразительным бровям». Что конкретно там делал аспирант, свидетель не смог объяснить, однако отметил, что тот размахивал руками.