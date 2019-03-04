Аспиранту МГУ Мифтахову продлили арест по делу о поджоге офиса «Единой России»

Головинский суд Москвы продлил арест до 7 апреля аспиранту МГУ Азату Мифтахову, обвиняемого в поджоге офиса «Единой России». Об этом «Новой» сообщили в пресс-службе суда.

Слушания прошли без присутствия прессы и слушателей. Назначенное заседание на 16 часов началось ближе к восьми вечера. Группу поддержки Мифтахова приставы вывели из здания, сказав, что время работы суда закончилось.

По версии следствия, аспирант мехмата МГУ был в числе шестерых человек, которые 31 января прошлого года разбили окно в офисе «Единой России» на Онежской улице. Сам Мифтахов полностью отрицает вину в хулиганстве и заявил, что дело против него сфабриковано.

Изначально Мифтахова задержали 1 февраля по подозрению в изготовлении самодельного взрывного устройства, найденного ранее в Балашихе. Тогда были задержаны еще десять левых активистов, в их жилищах были проведены обыски. Однако всех, кроме Мифтахова, в тот же день отпустили, а его оставили в изоляторе временного содержания.

Аспирант сообщил адвокату о том, что в отделении его били, а также подносили к груди шуруповерт, требуя признательных показаний. Адвокат также говорила, что Мифтахов 1 февраля, опасаясь возможных пыток, вскрывал себе вены. Впоследствии суд Балашихи продлевал ему срок задержания на трое суток. 7 февраля его отпустили без избрания меры пресечения и в тот же день снова задержали уже по новому делу.