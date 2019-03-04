«Эти меры никак не связаны ни с одним из кандидатов». В СБУ признали установку прослушки у офиса Зеленского

В Службе безопасности Украины заявили, что обнаруженное полицией оборудование для прослушивания у офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского было установлено сотрудниками ведомства «в отношении лица, которое никак не связано с избирательной кампанией». Об этом говорится на странице СБУ в фейсбуке.

В ведомстве подчеркнули, что осуществляли «оперативно-техническое мероприятие в городе Киеве по адресу Белорусская, 26», и действовали в полном соответствии с законом.

«Мы заявляем, что эти меры никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением. По указанному адресу не зарегистрированы офисные помещения, с которыми могут быть связаны кандидаты. Все действия происходят на основании определения суда», — отметили в СБУ.

Ранее МВД Украины сообщило, что сотрудники ведомства обнаружили и изъяли прослушивающее устройство на крыше здания, где расположен офис Зеленского. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 359 УК Украины (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

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Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта. Центральная избирательная комиссия страны зарегистрировала 44 кандидатов, среди них — действующий президент Украины Петр Порошенко, шоумен Владимир Зеленский и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.