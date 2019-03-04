США продлили санкции против России из-за ситуации на Украине

Президент США Дональд Трамп на год продлил санкции против России, принятые в 2014 году из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Речь идет о санкциях, введенные против лиц «которые подрывают демократические процессы и институты на Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, а также способствуют незаконному присвоению ее активов». В уведомлении Трампа конгрессу отмечается, что действия и политика лиц, которые попали под санкции, «по-прежнему представляют собой угрозу», поэтому введенные ограничения будут продлены до 6 марта 2020 года.

Санкции против России ввели в 2014 году из-за вооруженного конфликтом на Украине и присоединения Крыма к России. Ограничения подразумевают запрет на въезд в отношении высокопоставленных российских политиков и бизнесменов, а также заморозку их активов на территории США. Кроме того, санкции затрагивают ряд компаний, с которыми физическим и юридическим лицам США запрещено поддерживать деловые отношения.