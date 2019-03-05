В Японии экс-главу Nissan Карлоса Гона освободили под залог

В Японии Токийский окружной суд освободил под залог в 1 млрд йен (около 9 млн долларов) бывшего главу совета директоров автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает Reuters со ссылкой на общественное телевидение страны NHK.

Гон находился под стражей с середины ноября (107 дней, как отмечает NHK), и это было уже третье ходатайство его защиты об изменении меры пресечения. Его отправили под арест по делу о нарушении финансового законодательства.

Представители Nissan обвинили Гона в том, что тот якобы использовал активы компании в личных целях, а также занижал данные о своих доходах в отчетах для Токийской фондовой биржи. В декабре, когда суд отказался продлевать ему арест, ему также предъявили обвинение в том, что он списал на Nissan свои личные потери от финансовых операций.

Сам Гон все обвинения отрицает, его адвокат в разговоре с WSJ называл арест результатом корпоративного спора между Renault c одной стороны и Nissan и Mitsubishi c другой.

Напомним, Карлос Гон занимал руководящие посты в Renault с конца 1996 года. В 1999 году французская Renault и японская Nissan стали стратегическими партнерами, и Гона перевели на должность директора по производству последней. Позднее он стал совмещать должности президента и гендиректора обеих компаний. В 2009 году он вошел в состав директоров Renault, в 2016 году — Mitsubishi.