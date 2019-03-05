«Ведомости»: ВЦИОМ не стал публиковать результаты опроса о Навальном и его профсоюзе

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в рамках опроса о профсоюзах в феврале спрашивал респондентов о политике Алексее Навальном и его профсоюзе, однако результаты не были опубликованы. Об этом газете «Ведомости» рассказали один из опрошенных, а также сотрудник организации.

Опрос проходил 12 февраля по телефону: вначале задавали вопросы об уровне зарплат бюджетников, затем об отношении к профсоюзам, а в конце — о Навальном и его «Профсоюзе Навального». Однако в пресс-выпуск на сайте ВЦИОМ вошла лишь вторая часть.

Социологи узнавали, знают ли опрошенные об оппозиционере, как относятся к его акциям протеста и способен ли тот изменить ситуацию в стране. У них также спрашивали, знают ли они о «Профсоюзе Навального», как относятся к идее, хотели бы сами обратиться туда, способен ли проект добиться поставленных целей и зачем он нужен политику (для повышения зарплат или своей узнаваемости).

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Напомним, Навальный объявил о создании профсоюза для борьбы за повышение зарплат бюджетников в конце января. По словам политика, в начале проект будет бороться за повышение зарплат бюджетников до обещанного «майскими указами» президента Владимира Путина уровня, а потом — помогать «людям, которым платят меньше, чем должны».