Следственный комитет не нашел экстремизма в словах Быкова о Гитлере

Следственный комитет по Петербургу не стал возбуждать уголовное дело о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК) в отношении писателя Дмитрия Быкова за слова о рейхсканцлере нацистской Германии Адольфе Гитлере на декабрьских «Дилетантских чтениях». Об этом говорится в ответе ведомства правозащитному центру «РОД», оказывающему правовую поддержку правым активистам.

Экспертиза в рамках доследственной проверки не нашла в выступлении писателя «выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы», а также отрицания результатов Второй мировой войны. Из этого следует, что выступление не нарушало российское антиэкстремистское законодательство.

Напомним, в выступлении на декабрьских чтениях журнала «Дилетант» в Санкт-Петербурге писатель Дмитрий Быков, рассуждая о Великой Отечественной войне, говорил, что в 40-х годах в СССР продолжалась гражданская война, а «Гитлер бы добился той или иной, но всё-таки популярности в России, если бы истребление евреев (и, как частный случай, цыган) не было бы его главной задачей».

Высказывание вызвало споры в соцсетях, посвященные этому материалы выходили на федеральном телевидении, а с жалобой на писателя в Генпрокуратуру обращался депутат от «Единой России» Дмитрий Саблин.