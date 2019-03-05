В Приангарье СК обязали проверить сообщения об избиении в отделении мужчины с психическими заболеваниями

В Иркутской области суд обязал региональное управление Следственного комитета проверить сообщения о пытках в отделении полиции мужчины с психическими заболеваниями. Об этом юрист «Общественного вердикта» Святослав Хроменков рассказал «Сибирь. Реалиям».

По данным правозащитников, полицейские требовали у пострадавшего под пытками признаться в преступлениях в составе ОПГ, следы от побоев позднее обнаружило медосвидетельствование.

При этом в материалах дела ничего не говорилось о тяжелых психических заболеваниях пострадавшего, а также о том, что он состоял на учете в психдиспансере. Как считает Хроменков, это было необходимо для того, чтобы тот получил более строгое наказание.

Ранее в марте правозащитники сообщали о пытках в отделении другого города в Приангарье, Усолье-Сибирском. У жителя города утром 1 марта прошли обыски по делу о ДТП с участием оперативника отделения полиции. По словам его родственников и члена региональной ОНК Павла Глущенко, его избивали и во время обысков, и во время допроса в Следственном комитете. На следующий день его адвоката нашли мертвой в своей квартире, по версии следователей, смерть была ненасильственной.