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СМИ сообщили о закрытии американскими спецслужбами программы слежки, рассекреченной Сноуденом

Политика

 

Агентство национальной безопасности США закроет программу по прослушиванию телефонных разговоров граждан, рассказали источники The Wall Street Journal. Программа не работает уже около полугода и президент Трамп не будет просить у Конгресса продлевать ее, заявил The New York Times помощник лидера республиканцев в Палате представителей Люк Мюрри.

Мюрри также отмечал, что к концу года прекратят действовать положения т.н. Патриотического акта, появившегося после после террористических атак 2001 года, в рамках которого была запущена программа.

О программе PRISM стало известно в 2013 году от бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, за что в США его обвинили в разглашении секретной информации, ему грозит до 30 лет лишения свободы. Сообщалось, что Сноуден получил доступ к около 1,7 млн секретных документов, которые передал журналистам. В 2015 году сбор телефонных данных был признан незаконным.

Из-за угрозы судебного разбирательства Сноуден уехал в Гонконг, а затем перебрался в Россию, где получил вид на жительство. В 2016 году он заявил, что готов вернуться в США при условии «справедливого судебного разбирательства» и просил президента Барака Обаму о помиловании. 

 

Теги:
разведка, сша, сноуден, va
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