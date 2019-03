СМИ сообщили о закрытии американскими спецслужбами программы слежки, рассекреченной Сноуденом

Агентство национальной безопасности США закроет программу по прослушиванию телефонных разговоров граждан, рассказали источники The Wall Street Journal. Программа не работает уже около полугода и президент Трамп не будет просить у Конгресса продлевать ее, заявил The New York Times помощник лидера республиканцев в Палате представителей Люк Мюрри.

Мюрри также отмечал, что к концу года прекратят действовать положения т.н. Патриотического акта, появившегося после после террористических атак 2001 года, в рамках которого была запущена программа.

О программе PRISM стало известно в 2013 году от бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, за что в США его обвинили в разглашении секретной информации, ему грозит до 30 лет лишения свободы. Сообщалось, что Сноуден получил доступ к около 1,7 млн секретных документов, которые передал журналистам. В 2015 году сбор телефонных данных был признан незаконным.

Читайте также Безопасность в обмен на всеобщую слежку

Из-за угрозы судебного разбирательства Сноуден уехал в Гонконг, а затем перебрался в Россию, где получил вид на жительство. В 2016 году он заявил, что готов вернуться в США при условии «справедливого судебного разбирательства» и просил президента Барака Обаму о помиловании.