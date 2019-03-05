Издание Ura.ru извинилось перед Госдумой за нарушения при подготовке материала о запрете на покупку машины без гаража

Ura.ru признало произвольной «трактовку озабоченности депутатов существующей проблемой» в материале издания о том, что в Госдуме обсуждают законопроект о запрете покупать машину без гаража, и извинилось перед парламентариями и всеми, «кто мог пострадать от искаженной трактовки общественной дискуссии». Об этом говорится в заявлении редакции.

«Служебное расследование обнаружило процедурное нарушение при подготовке материала, выразившееся в произвольной трактовке озабоченности депутатов существующей проблемой. Опрашивая по теме, инициированной рядом общественных организаций, редакция посчитала возможным определить это, как дискуссию в парламенте, которой на самом деле не велось», — говорится в заявлении редакции.

Как уточнили в издании, ни журналист агентства, ни редакция «не имели цели опорочить Государственную Думу РФ, поставив под сомнение актуальность проблем, рассматриваемых в парламенте».

Отмечается, что в ходе пленарного заседания председатель парламентского комитета по информационной политике Леонид Левин ознакомил депутатов с результатами служебного расследования, проведенного редакцией, зачитав некоторые выдержки из него.

«Извинения принимаем? Принимаем. Считаем инцидент исчерпанным», — заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, добавив, что «редакция достаточно оперативно и объективно разобралась в ситуации».

Ранее Володин поручил провести проверку издания Ura.ru, заявив, что в нижней палате парламента не рассматривались законопроекты, о которых писало СМИ. Он также предложил публиковать на своем сайте публичные заявление депутатов, которые не заслуживают доверия, вместе с официальной позицией нижней палаты парламента.

Вопрос о фейковых новостях неоднократно поднимается в Госдуме. В январе депутаты приняли в первом чтении законопроект о запрете на публикацию в СМИ и интернете недостоверных сообщений. За публикацию «фейков» может грозить административным штраф от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч рублей — для должностных лиц и от 400 тысяч до 1 миллиона рублей — для юрлиц.