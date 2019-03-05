Комиссия Совета Европы раскритиковала чрезмерное применение антиэкстремистского законодательства в России

Европейская комиссия против расизма и нетерпимости (ЕКРН) заявила об отсутсвии в России комплексного законодательства по борьбе с дискриминацией, а также отметила чрезмерное применение антиэкстремистского законодательства и преследование ЛГБТ. Об этом говорится докладе комиссии, который есть в распоряжении «Новой».

Составители доклада отмечают, что россияне продолжают высказывать ненависть к мусульманам, ассоциируя ислам с терроризмом, а также к украинцам, мигрантам, уроженцам Северного Кавказа и представителям ЛГБТ. При этом, говорится в докладе, российские власти и религиозные лидеры не только не критикуют такие слова, но сами используют ненавистнические высказывания. Расистские и гомофобные высказывания также широко распространены в российском футболе, заключили в ЕКРН.

Антиэкстремистское российское законодательство, по мнению ЕКРН, слишком обширно, что «ведет к произволу при его применении». Приводя пример эксперты отмечают, что экстремистами может стать любой, опубликовавший в соцсети картинку. Кроме того, вне закона оказываются религиозные меньшинства, такие как «Свидетели Иеговы».

«Злоупотребление и чрезмерное применение антиэкстремистского законодательства по-прежнему вызывает обеспокоенность, поскольку число судебных преследований чрезвычайно велико и увеличивается с каждым годом, и лишь 0,4% дел заканчиваются оправдательными приговорами. Процедура блокировки доступа к сайтам может быть использована для фильтрации интернета и подавления инакомыслия», — считают авторы доклада.

Авторы доклада подготовили некоторые рекомендации для российских властей, главными из которых является создание независимого органа для расследования жалоб на полицию и отмена запрета на предоставление детям информации о гомосексуальности.

В докладе говорится и об успехах, достигнутых Россией в борьбе с ненавистью и расизмом: так, в регионах появились уполномоченные по правам человека, было создано Федеральное агентство по делам национальностей, а сотрудников полиции начали обучать выявлению преступлений на почве ненависти.

«Немедленная масштабная помощь была оказана большому числу людей, с 2014 года спасающихся от вооруженного конфликта на востоке Украины, а новое постановление Министерства здравоохранения о выдаче справок о смене пола сделало более доступной процедуру смены гендерных маркеров», — подчеркивается в докладе.

Правительство России назвало субъективным доклад ЕКРН, отметив, что он «базируются на субъективном подходе к использованию информации».

«Доклад основан на использовании информации, публикуемой неофициальными источниками, без должного учета официальной государственной статистики, а также вырванной из контекста», — считают в российском правительстве.