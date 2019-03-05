Суд в Москве отклонил иск Ходорковского к Роскомнадзору из-за блокировки сайта «МБХ медиа»

Таганский районный суд Москвы отклонил административный иск бизнесмена Михаила Ходорковского к Роскомнадзору из-за блокировки домена mbk.news, сообщает «МБХ медиа».

Представители ведомства посчитали, что mbk.news является «зеркалом» ранее заблокированного ресурса mbk.media из-за визуальной схожести сайтов.

При этом, как отмечает издание, в ведомстве не смогли назвать контент, который дублируется с одного сайта на другой. Роскомнадзор также утверждает, что «МБХ медиа» освещает работу движения «Открытая Россия».

Главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло заявила, что mbk.news не пишет от имени «Открытой России», а также не копирует новости с домена mbk.media. По ее словам, «МБХ медиа» — личный бренд Ходорковского, права на который не передавались другим организациям.

Ходорковский подал административный иск к Роскомнадзору 11 февраля 2019 года. Он требовал признать блокировку mbk.news «незаконной и необоснованной».

Сайт издания «МБХ-Медиа» (mbk.media) был заблокирован в феврале 2018 года по решению Генпрокуратуры. В октябре Роскомнадзор заблокировал «зеркало» сайта «МБХ медиа» на предвыборной платформе экс-кандидата в президенты Ксении Собчак (mbk.sobchakprotivvseh.ru). В декабре Роскомнадзор ограничил доступ к сайту mbk.news.

В апреле 2017 года Генпрокуратура признала нежелательными две британские организации, которые были связаны с Ходорковским, после чего началось преследование активистов «Открытой России». В самой организации отмечали, что не имеют к ним отношения, поскольку российское движение не зарегистрировано и действует только на территории России.