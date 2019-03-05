Подросток открыл стрельбу по ученикам школы на Кубани. Есть пострадавшие

14-летний подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета по ученикам средней школы №10 в станице Ахтанизовская в Темрюкском районе (Краснодарский край), сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник. По информации агентства, ранения получили пятеро школьников.

«Росбалт» со ссылкой на полицию уточняет, что инцидент произошел вне стен учебного заведения. Как пишет издание, ученики ранее жаловались, что подросток угрожал «всех порезать». По данным Baza, конфликт произошел из-за того, что восьмиклассник требовал денег.

Глава Темкрюкского района Федор Бабенков заявил РИА Новости, что четыре школьника получили легкие травмы, «играя на перемене с пневматическим пистолетом».

«Дети играли с пневматическим пистолетом. На территории школы были, на большой перемене... Стреляли по банкам. Впоследствии один выстрели в ногу второму. Их там пять человек было. Попало четырем. Ну, там даже не синяки. Легкие ушибы, никого на госпитализацию не приглашали», — рассказал он.

Как передают «Кубанские новости», подросток выбросил пистолет в канализацию.

Первые сообщения об инциденте появились в группе портала «Темрюк.инфо» во «ВКонтакте». Пользователи сообщали, что восьмиклассник пришел в учебное заведение с оружием и что дети после этого боятся ходить в школу.