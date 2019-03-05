В Башкирии завели уголовное дело на следователя по обвинению в избиении подчиненной

В Башкирии Следственный комитет возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего замначальника следственного отдела города Белорецк, которого его коллега обвинила в избиении. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Его подозревают в умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ) и в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ).

«28 февраля 2019 года в нерабочее время между подозреваемым и его 23-летней подчиненной – следователем того же отдела полиции, произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес своей коллеги телесные повреждения, а также, сдавливая руками шею потерпевшей, стал угрожать ей убийством, однако, впоследствии прекратил свои действия», — говорится в сообщении. Уточняется, что девушке причинен легкий вред здоровью.

Как сообщили в МВД, мужчину уволили «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел» в результате служебной проверки.

Ранее местное издание ProUfu.ru сообщало , что 23-летнюю следователя избил 38-летний подполковник юстиции возле одного из частных домов Белорецка. «На следующий день она была доставлена в местную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами мягких тканей головы, лица, плечевых суставов. Кроме того, у 23-летней девушки обнаружили ушиб позвоночника и возможную тупую травму живота», — пишет ProUfuf.ru со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, такие травмы могут быть характерны «при совершении над человеком насильственных действий сексуального характера».