В Москве у могилы Сталина задержали активистов «Декоммунизации»

В Москве у могилы Иосифа Сталина задержали активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

По словам активиста, он бросил в памятник надломленную гвоздику и выкрикнул: «Гори в аду, палач народа, убийца женщин и детей», Савченко тоже бросила в памятник поломанный цветок.

После этого их повезли в ОВД «Китай-город». Как рассказала Савченко «МБХ медиа», на них составляют протокол по статье «Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка» (20.2.2. КоАП).

«Мы в ОВД, на Евгения делают протокол по статье 20.2.2. Предложили пальцы откатать (снять отпечатки пальцев — прим.), я отказалась, сидим на лавке», — рассказала она.

В 2016 году за аналогичную акцию в день смерти Сталина оштрафовали на сто рублей лидера «Декоммунизации» Дмитрия Энтео.