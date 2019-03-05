В московском районе Останкино задержали двух мундепов на акции против застройки сквера

В московском районе Останкино задержали двух муниципальных депутатов Сергея Цукасова и Елену Новикову, выступающих против застройки сквера, сообщается в телеграм-канале «Правозащиты Открытки».

По информации правозащитников, жители района вместе с мундепами стояли в сквере, куда приехали строители, чтобы огородить территорию забором.

На место также прибыли эвакуаторы, чтобы убрать машины. При этом, как отмечается в сообщении, во дворе не было информационных стендов, предупреждающих о начале стройки.

Днем на место акции приехала полиция, которая попросила жителей разойтись, поскольку они перегораживают движение. В этот момент Цукасов и Новикова сидели в машине, которая мешала проезду эвакуатора. Полицейские сломали дверь автомобиля и увели мундепов в автозак без объяснения причин, сообщают правозащитники.

В отделе на Новикову надели наручники, ей стало плохо, после чего мундепу вызвали «скорую помощь». По данным «ОВД-Инфо», полицейские задержали еще одного человека по имени Георгий (его фамилия неизвестна).

Жители района Останкино выступают против строительства 20-этажного дома на месте сквера на улице Цандера. Как сообщает «Правозащита Открытки», столичная мэрия бесплатно отдала застройщику эту территорию.