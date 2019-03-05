Жителя Красноярска арестовали на 20 суток за интервью во время сентябрьского митинга против пенсионной реформы

Центральный районный суд Красноярска арестовал на 20 суток активиста Александра Соложенко за то, что он давал комментарий журналистам о пенсионной реформе во время сентябрьской акции протеста, сообщает «Апология протеста».

Соложенко признали виновным в повторном нарушении законодательства о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Суд посчитал, что его интервью является достаточным подтверждением участия в митинге и шествии.

Адвокат Владимир Васин, представляющий интересы Соложенко, намерен обжаловать решение суда.

Активиста остановили сотрудники ДПС 4 марта. Они заявили, что Соложенко значится в списке разыскиваемых. В отделе полиции выяснилось, что активист присутствует на видеозаписях с акции. На кадрах видно, как он дает комментарии местным СМИ против пенсионной реформы.

Акции против повышения пенсионного возраста прошли в российских городах 9 сентября 2018 года. По всей России на них задержали более тысячи человек, большинство задержанных пришлось на Санкт-Петербург (более 600), Краснодар (60) и Москву (48). В Красноярске задержали двух человек.