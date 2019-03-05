«Роскосмос» сменил руководителей космодромов Байконур и Восточный

«Роскосмос» назначил новых руководителей на космодромы Байконур и Восточный. Об этом сообщается на сайте предприятия ФГУП «ЦЭНКИ», которая входит в госкорпорацию.

​Новым директором филиала ЦЭНКИ на космодроме Восточный стал Роман Бобков, который ранее занимал должность замруководителя филиала «Роскосмоса» на Байконуре. В свою очередь, Валинур Агишев, занимавший пост директора Восточного, станет директором Байконура. Чем будет заниматься бывший глава Байконура Евгений Раковский, не уточняется.

«Задачи, которые стоят перед космодромом Восточный — грандиозны. У нас впереди «Ангара», запуск сверхтяжелой ракеты и отработка инфраструктуры для пилотируемых пусков. Роман Валерьевич имеет большой опыт управления ракетно-космическими подразделениями, а коллектив на Восточном уже сложился и выполнил не одну задачу государственной важности», — сказал гендиректор ЦЭНКИ Андрей Охлопков.

О том, что на Байконуре и Восточном скоро сменятся начальники, сообщали источники РИА Новости. По данным агенства, бывший руководитель Байконура Евгений Раковский должен был стать руководителем программы по запускам «Союз-5» с Байконура.