«Это не вопрос нашей повестки дня»: в Кремле ответили на расследование OCCRP об офшорах «Тройки-Диалог»

Расследование Центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) о деятельности инвестбанка «Тройка-Диалог», через офшорные структуры которого прошли 4,5 миллиарда долларов, не является «вопросом повестки дня» для Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

«У нас есть соответствующие фискальные ведомства, есть финансовая разведка, которые обладают всеми необходимыми полномочиями по осуществлению мониторинга за финансовой деятельностью различных структур, которые работают в этом секторе экономики», — заявил пресс-секретарь главы государства, добавив, что именно они должны оценить расследование журналистов «на предмет достоверности или недостоверности».

5 марта Центр по изучению коррупции и оргпреступности опубликовал расследование об инвест-банке «Тройка-Диалог» и бизнесмене Рубене Варданяне. В распоряжение OCCRP попали документы литовского банка Ukio, который входил в пятерку крупнейших в Литве, он обанкротился в 2013 году и был заподозрен местными прокурорами в отмывании денег.

Как выяснилось, в литовском банке были счета многочисленных офшорных фирм «Тройки диалог» — крупнейшей российской инвестиционной компании, созданной Рубеном Варданяном. «Тройка» была одним из самых ярких и успешных финансовых холдингов на российском рынке. В 2012 году она была продана «Сбербанку». Знакомые и коллеги Варданяна отзываются о нем как о человеке, который многое сделал для становления российского рынка.

Офшорные фирмы «Тройки» и их счета в литовском банке были зарегистрированы на номинальных владельцев, в том числе – сезонных рабочих из Армении. Через офшорную сеть «Тройки» с 2006 года прошло больше 4 млрд долларов.

Расследователи OCCRP обнаружили, что в эту офшорную сеть, в том числе, попадали деньги от компаний, которые в России отметились в крупных аферах и уголовных делах об отмывании. Средства приходили, в частности, от фирм, засветившихся в «деле Магнитского» — юриста фонда Hermitage Capital, благодаря которому стала известна схема о выводе из России нескольких миллиардов рублей — а также от фирм, связанных со странной схемой торговли топливом для «Шереметьево» и мошеннической схемы по перестрахованию.

В свою очередь, из офшорной сети «Тройки» деньги получали известные люди, например фирмы давнего друга президента – виолончелиста Сергея Ролдугина, и другие структуры руководителей госкомпаний и их родственников. В Сбербанке, в свою очередь, заявили, что упомянутые операции совершались со счетов компаний, «которые никогда не входили в периметр сделки по покупке Сбербанком компании Тройки-Диалог» и структуры банка не участвовали в их сопровождении.