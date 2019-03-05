Чехия отказалась пустить в страну российского дипломата. СМИ называли его сотрудником спецслужб

Чехия не пустила в страну представителя Министерства иностранных дел России, который был в составе делегации, прибывшей для участия в заседании межправительственной комиссии. Об сообщает РБК со ссылкой на российское посольство в Праге.

Дипломаты назвали шаги чешских властей недружественными и не соответствующими характеру отношений между двумя странами. В посольстве заявили, что действия Чехии «не останутся без ответа».

Об отказе российскому дипломату во въезде в Чехию сообщили в аэропорту 4 марта. Портал Denik N со ссылкой на три источника в чешской администрации рассказал, что россиянина не допустили в страну «по соображениям безопасности».

По словам собеседника издания, дипломат находился в списке нежелательных лиц на протяжении нескольких лет. Власти Чехии считают его сотрудником спецслужб, утверждает портал. В чешском МИДе эту информацию комментировать отказались.