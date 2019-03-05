Суд приговорил жителя Нальчика к 18 годам колонии за подготовку теракта

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Нальчика Владислава Хохлачева к 18 годам колонии по обвинению в бандитизме и подготовке теракта. Об этом сообщает Интерфакс.

Хохлачева обвиняли в участии в преступном сообществе (часть 2 статьи 210 УК), бандитизме (часть 2 статьи 209 УК), подготовке теракта (часть 1 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 205 УК), незаконном обороте и изготовлении оружия (часть 3 статьи 222 УК, часть 3 статьи 223 УК).

По версии следствия, в 2011 году Хохлачев вошел в состав банды, которая должна была осуществить взрывы на территории Кабардино-Балкарской республики.

Как пишет «Кавказский узел», теракт не состоялся, так как за полмесяца до назначенной даты Хохлачев был тяжело ранен при взрыве гранаты. В результате чего он передвигается на инвалидной коляске, лишен глаза и с трудом говорит.