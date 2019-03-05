Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании системы для проверки владельцев сим-карт

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о создании единой системы для проверки владельцев сим-карт, говорится на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

По замыслу авторов, данные об абоненте (ФИО, номер паспорта и телефона) не будут храниться в системе: по запросу ее пользователя сведения будут автоматически перенаправляться для проверки в зашифрованном виде к оператору связи, который обслуживает номер телефона.

Проверять принадлежность номера абонента к конкретному лицу смогут банки и другие финансовые организации. Согласие владельцев сим-карт, как утверждают авторы, не потребуется.

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Как говорится в пояснительной записке, некоторые клиенты используют сим-карты, приобретенные у нелегальных продавцов без предъявления паспорта, что создает определенные риски для банков.

Так, граждане жалуются на то, что им поступают требования оплатить задолженность за неизвестное им лицо. Это происходит из-за того, что оператор выдает новому абоненту сим-карту, которая ранее использовалась другим человеком.

«Использование указанных номеров кредиторами при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности доставляет массу неудобств лицам, не имеющим никакого отношения к долгам предыдущего владельца сим-карты», — говорится в документе.

Правительство поддержало законопроект при условии его доработки. Так, из текста законопроекта нельзя определить, будет ли эта система государственной или частной, а также какие источники ее финансирования и эксплуатации. По мнению правительства, принятие законопроекта может повлечь за собой увеличение расходов федерального бюджета.

По данным Роскомнадзора, в марте 2018 года в ходе проверок полиция обнаружила более 4600 незаконно распространяемых сим-карт, а до этого, в июле, правоохранительные органы изъяли более 20,7 тысяч сим-карт.