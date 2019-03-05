Минкульт объяснил решение перенести премьеру мультфильма «Королевский корги»

Прокатчики мультфильмов «Гурвинек» и «Королевский корги» не смогли договориться по поводу одновременного релиза своих проектов, поэтому Минкультуры предложило компании «Вольга» выбрать новую дату для начала проката бельгийской анимационной картины. Об этом сообщает Интерфакс.

«Так как договоренности не были достигнуты, Минкультуры проинформировало компанию «Вольга» о возможных ближайших датах начала показа ленты «Королевский корги», — говорится в сообщении министерства.

В Минкульте заявили, что действуют «исключительно в рамках закона, а именно постановления правительства РФ от 27 февраля 2016 года N 143», согласно которому, если на одну дату заявлено «два фильма схожей тематики (жанра), один из которых ранее уже получил прокатное удостоверение (за шесть и более месяцев до премьеры), Минкультуры указывает прокатчику, который подал документы позднее, на необходимость выбора другой даты». Как отметили в ведомстве, российская картина получила прокатное удостоверение еще в августе 2018 года.

Ранее«Ведомости» со ссылкой на неназванных сотрудников трех кинокомпаний сообщили, что большая часть частных российских кинотеатров не будут показывать российский мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра», если Минкульт им не разрешит в те же даты выпустить в прокат «Королевского корги».

Премьеру «Королевского корги» планировали на 7 марта, прокатом бельгийского мультфильма в России занимается компания «Вольга». Однако 1 марта Минкульт предложил выбрать другие даты выхода «Королевского корги» и сообщил, что в выдаче прокатного удостоверения с 7 марта отказывает.

«Ведомости» отмечают, что в министерстве сослались на постановление правительства, согласно которому прокатчику может быть отказано в премьере на определенную дату в случае, если в то же время планируется выход российского мультфильма. В данном случае речь идет о мультфильме «Гурвинек», созданного при поддержке Фонда кино и Минкульта совместно с бельгийскими и чешскими компаниями.

Сотрудник одной из киносетей в разговоре с «Ведомостями» отметил, что кинотеатры рассчитывают на более крупные сборы «Королевского корги», и если премьеру перенесут, то могут потерять более 100 млн рублей.

В 2018 году Минкульт решил перенести премьеру канадско-американского мультфильма «Распрекрасный принц» из-за показа российского «Садко». В начале того же года министерство хотело перенести выход «Приключений Паддингтона – 2» «в интересах российского кино», но после возмущения Ассоциации владельцев кинотеатров отказалось от своих планов.