В рейтинге богатейших россиян Forbes сменился лидер. Им стал совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон

Совладелец газовых компаний «Новатэк» и «Сибур» бизнесмен Леонид Михельсон возглавил рейтинг самых богатых россиян по версии журнала Forbes.

По подсчетам издания, его состояние за прошедший год увеличилось на 6 млрд долларов и составляет 24 млрд долларов. Как отмечает Forbes, этому способстовал рост стоимости акций «Новатэка», в которой Михельсону принадлежит 24,76%.

Михельсон уже был на первой строчке российского рейтинга Forbes в 2016 и 2017 году, однако в 2018 году его обогнали металлурги Владимир Лисин (1 место) и Алексей Мордашов (2 место).

В международном рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes в этом году оказались 98 россиян, причем впервые с 2011 года в списке есть российские бизнесмены, чье состояние превышает 20 млрд долларов: помимо Михельсона, Лисина и Мордашова в топ-5 вошли Вагит Алекперов (20,7 млрд долларов) и Геннадий Тимченко (20,1 млрд долларов).

В списке богатейших людей мира также появились четыре новых имени из России: владельцами состояния более 1 млрд долларов в 2019 году стали владелец мурманского рыболовного холдинга «Норебо» Виталий Орлов, младший сын миллиардера Михаила Гуцериева Саид, хозяин вещевого рынка «Славянский мир» на МКАДе Владимир Лещиков и владелица онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук.