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Матвиенко предложила измерять влияние государственных решений на уровень счастья россиян

Экономика

 

Спикер Государственной думы Валентина Матвиенко предложила измерять влияние государственных решений на уровень счастья россиян, сообщает РИА Новости.

В качестве примера она привела Министерство счастья и благосостояния, которое было создано в 2016 году в Объединенных Арабских Эмиратах. Ведомство проводит экспертизу готовящихся нормативных актов, оценивает их влияние на счастье людей и имеет право наложить на него вето.

«Было бы правильно, чтобы мы замеряли, как каждое наше решение, действие сказывается на людях, становятся ли они более счастливыми. Мы все хотим, чтобы все в России были счастливы, чтобы это была страна счастливых людей», — подчеркнула Матвиенко.

Ранее с похожей инициативой выступил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он предложил учитывать «индекс счастья» при оценке развития российской экономики. По его мнению, этот показатель станет «важнейшим трендом в оценке развития стран», в отличие от уходящего в прошлое валового внутреннего продукта (ВВП).

Индекс счастья является одним из альтернативных показателей экономического развития. Для его расчета используют шесть факторов: ВВП на душу населения, масштабы социальной поддержки, ожидаемую продолжительность жизни, возможность граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость, а также доверие к бизнесу и властям.

Согласно последнему опросу, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в ноябре 2018 года, 84% респондентов ответили, что они счастливы или «скорее счастливы». 16% опрошенных заявили, что стали чаще видеть вокруг себя несчастливых людей.

По данным «Левада-центра», в сентябре прошлого года 22% респондентов на вопрос, считают ли они себя счастливыми, ответили «определенно да», 48% — «скорее да». Большинству россиян мешают быть счастливыми неинтересная работа и низкая зарплата, следует из результатов опроса.

Теги:
кудрин, уровень счастья, матвиенко, ek
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