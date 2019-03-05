Косаток и белух из «китовой тюрьмы» переведут в Центр содержания на острове Русский

Косаток и белух, находящихся в адаптационном центре морских млекопитающих в Приморье, известном как «китовая тюрьма», переместят в Центр содержания крупных морских животных, который будет оборудован в одной из бухт острова Русский. Такое решение приняли на совещании у вице-премьера Алексея Гордеева, сообщает Интерфакс

Уточняется, что участники совещания, среди которых представители Минприроды, Минсельхоза, Росрыболовства и Генпрокуратуры, решили «разработать план действий, предусматривающий меры по реадаптации морских млекопитающих для последующего их выпуска в естественную среду обитания».

«Передислокация их (белух и косаток — прим.) будет возможна только в теплое время, после установления положительной температуры воздуха, схода льдов в акватории», — говорится в сообщении об итогах совещания. Отмечается, что «в целях контроля и отслеживания животных будет предусмотрена их идентификация с использованием радиочастотного чипирования».

Фото: «Экологическая вахта Сахалина»

Как сообщили «Новой газете» в «Экологической вахте Сахалина», за январь и февраль 2019 года физическое состояние белух в бухте Средняя ухудшилось.

«У некоторых животных четко просматриваются кожные изменения в виде разбросанных темных пятен, твердых округлых узлов, темно-серых округлых зон фокального дерматита, имеющих различимый черный ободок или приподнятые края. Все перечисленные изменения кожи имеют однозначно инфекционную природу», — говорится в заключении научного сотрудника лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН, специалиста по белухам Веры Красновой.

Фото: «Экологическая вахта Сахалина»

По словам доцента кафедры микробиологии Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. Скрябина Татьяны Денисенко, на фото косаток заметны ухудшения в виде выраженных поражений кожи.

«Все эти признаки указывают на неблагоприятные для здоровья косаток условия содержания, неблагополучное санитарно-гигиеническое состояние воды, присутствие значительного количества микроорганизмов антропогенного происхождения и наличие стресс-факторов», — отмечает в своем заключении эксперт.

Фото: «Экологическая вахта Сахалина»

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Напомним, что в бухте Средняя под приморским городом Находка содержатся 10 косаток и 87 белух (ранее экозащитники сообщили о пропаже трех детенышей белух и одной косатки). Животных планировали продать в китайские океанариумы по цене в 19 млн долларов. Из-за условий содержаний бухту назвали «китовой тюрьмой».

Освободить косаток и белух призывали мировые знаменитости, в том числе актриса и член Международного фонда защиты животных (IFAW) Памела Андерсон, океанограф Жан-Мишель Кусто и актер Леонардо ди Каприо. До 1 марта российские власти должны решить судьбу морских животных — такое поручение дал президент России Владимир Путин.