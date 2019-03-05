Прокуратура Долгопрудного потребовала от СК расследовать вбросы бюллетеней на выборах губернатора

Прокуратура Долгопрудного отменила решение об отказе Следственного комитета (СК) расследовать вбросы бюллетеней на сентябрьских выборах губернатора Подмосковья. Материалы, свидетельствующие о фальсификациях, направлены на дополнительную проверку. Об этом The Insider рассказал инициатор проверки, главный редактор «Долгопрудненских страниц» Евгений Смеян.

«Что проверять собираются, как, непонятно. <…> Имитация деятельности есть, а по факту я первое заявление написал 1 октября и только сегодня что-то получил, почти спустя полгода. И я понимаю, в чем высший смысл этого дела: им до самых главных, муниципальных выборов дотянуть надо», — рассказал он.

Смеян также заявил, что видеозаписи надо просматривать со всех избирательных участков Долгопрудного, поскольку на многих из них были замечены нарушения.

«Я знаю всех этих людей, знаю всех председателей комиссий, знаю, что выборы там нечестные.

<…> Есть участки, где явка 50–60% и при этом 70–90% за [губернатора Подмосковья Андрея] Воробьева. И вот я беру и отсматриваю записи, ускоряю в 8–10 раз и смотрю, сколько человек подошли к урнам и опустили бюллетени. Потом беру итоговый лист, смотрю, и там оказывается в полтора-два раза больше», — рассказал Смеян.

О том, что СК отказался возбуждать уголовное дело о вбросах бюллетеней на избирательном участке №369 в Долгопрудном, стало известно в конце февраля. Следствие объяснило свое решение тем, что не установлена подлинность видеозаписи, на которой показаны вбросы материалов, и что есть опровергающие показания свидетелей.

Активисты решили проверить результаты выборов губернатора Московской области, поскольку их насторожил высокий результат кандидата Андрея Воробьева: в Долгопрудном он набрал 63%, на УИКе № 369 — 72%. На видеозаписях с участка видно, как члены комиссии и наблюдатели несколько раз подходят к урне и опускают в нее бюллетени.

По итогам состоявшихся 9 сентября 2018 года выборов Андрей Воробьев набрал 62,5% голосов. Его официальный результат в подмосковном Рошале составил 78,8% голосов, в Балашихе (ТИК-1) — 78,9%, Лосино-Петровском — 85,3%, Реутове — 81,2%, Электрогорске — 89,1% и Лыткарино — 81,6%. В Рошале и Балашихе активисты выявили массовые фальсификации.