Дети репрессированных потребовали не прославлять Сталина. Рядом КПРФ возлагала цветы на его могилу
Надежда МироненкоСветлана Виданова«Новая газета»
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5 марта, в годовщину смерти Сталина, дети репрессированных вышли на Красную площадь. Они обратились к Владимиру Путину с требованием ввести в России закон, запрещающий любое восхваление Сталина. Одним из вышедших на площадь был Александр Нестеренко, известный по пикетам у расстрельного дома в Москве.
В это же время один за другим коммунисты возлагали цветы к бюсту Сталина у Мавзолея.
Между противниками сталинизма и коммунистами случилась словесная перепалка. Обе акции прошли без задержаний.