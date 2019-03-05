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Дети репрессированных потребовали не прославлять Сталина. Рядом КПРФ возлагала цветы на его могилу

Общество

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Съеика: Светлана Виданова. Монтаж: Надежда Мироненко / «Новая газета»

5 марта, в годовщину смерти Сталина, дети репрессированных вышли на Красную площадь. Они обратились к Владимиру Путину с требованием ввести в России закон, запрещающий любое восхваление Сталина. Одним из вышедших на площадь был Александр Нестеренко, известный по пикетам у расстрельного дома в Москве.

В это же время один за другим коммунисты возлагали цветы к бюсту Сталина у Мавзолея.

Между противниками сталинизма и коммунистами случилась словесная перепалка. Обе акции прошли без задержаний.

Фото: Светлана Виданова, для «Новой газеты»
Алексей Георгиевич Нестеренко. Фото: Светлана Виданова, для «Новой газеты»
Людмила Полякова, Алексей Нестеренко, Галина Алексеева, Юлия Синита, Маргарита Андрющенко. Фото: Светлана Виданова, для «Новой газеты»
Фото: Светлана Виданова, для «Новой газеты»
Теги:
коммунисты, москва, сталин
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