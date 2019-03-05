Акции Raiffeisen Bank упали почти на 13% после расследования OCCRP об офшорах «Тройки-Диалог»

Акции австрийского банка Raiffeisen Bank упали на 12,7% на Венской фондовой бирже после расследования Центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) о деятельности российского инвестбанка «Тройка-Диалог», через офшорные структуры которого прошли 4,5 млрд долларов.

Падение акции банка ускорило заявление в австрийскую прокуратуру, которое подал фонд Hermitage Capital Уильяма Браудера, сообщает Reuters. Как отмечает агентство, это стало самым большим падением акций банка за 11 месяцев.

Raiffeisen начал внутреннее расследование по делу о возможном отмывании денег. «RBI соблюдает все требования по противодействию отмыванию денежных средств. Наши системы и процессы соблюдения этих требований проверяли и продолжают проверять сторонние организации, то, что они соответствуют законным требованиям, подтверждается.

Тем не менее, RBI всерьез воспринимает обвинения в СМИ и проводит внутреннее расследование», — заявила представитель банка Ингрид Кренн-Дитц.

Акции финского банка Nordea упали почти на 7% еще 4 марта после того, как СМИ анонсировали, что кредитная организация будет в числе фигурантов расследования. Позднее банк восстановил часть потерь: акции Nordea на финской бирже выросли на 1,14%.

4 марта OCCRP опубликовал расследование об инвестбанке «Тройка-Диалог» и бизнесмене Рубене Варданяне. В распоряжение OCCRP попали документы литовского банка Ukio, который входил в пятерку крупнейших в Литве, он обанкротился в 2013 году и был заподозрен местными прокурорами в отмывании денег.

Как выяснилось, в литовском банке были счета многочисленных офшорных фирм «Тройки диалог», через которые с 2006 года прошло больше 4 млрд долларов. Среди контрагентов по сделкам оказались такие западные банки, как Raiffeisen, Nordea, Deutsche Bank, Citigroup Inc. и другие.

Расследователи обнаружили, что в эту офшорную сеть, в том числе, попадали деньги от компаний, которые в России отметились в крупных аферах и уголовных делах об отмывании. Средства приходили, в частности, от фирм, засветившихся в «деле Магнитского» — юриста фонда Hermitage Capital, благодаря которому стала известна схема о выводе из России нескольких миллиардов рублей.

Из офшорной сети «Тройки» деньги получали известные люди, например фирмы давнего друга президента – виолончелиста Сергея Ролдугина, и другие структуры руководителей госкомпаний и их родственников.

В Сбербанке, которому «Тройка» была продана в 2012 году, заявили, что упомянутые операции совершались со счетов компаний, «которые никогда не входили в периметр сделки по покупке Сбербанком компании Тройки-Диалог» и структуры банка не участвовали в их сопровождении.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать расследование заявил, что оно не является «вопросом повестки дня» Кремля и что его должны оценить «на предмет достоверности» соответствующие фискальные ведомства.